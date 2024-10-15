Türkiye-Galler maçı ne zaman? İşte milli maç tarihi
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda rakibini 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı, İzlanda'da tarihindeki ilk galibiyeti elde etti. Milli takımın bir sonraki maçı ise Kayseri'de Galler ile olacak. Peki, Türkiye-Galler maçı ne zaman?
Ay-yıldızlı ekip, İzlanda'yı deplasmanda mağlup ederek liderliğini de sürdürdü. Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden ay-yıldızlı ekip, yenilmezliğini de devam ettirdi. Puanını 10'a yükselten milli takım, 8 puanlı Galler'in önünde zirvedeki yerini korudu. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta son sıradaki Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor. İşte, Türkiye-Galler maçı tarihi...
TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN?
İzlanda’yı 4-2 yenerek Uluslar B ligi 4. grupta liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımın bir sonraki rakibi Galler olacak.
Türkiye-Galler maçı, 16 Kasım günü saat 20.00'de oynacak.
İZLANDA MAÇINDAN NOTLAR
Daha önce rakibiyle deplasmanda oynadığı 7 maçın 6'sını kaybeden ve yalnızca tek beraberlik elde eden Türkiye, ilk galibiyetini 4-2'lik sonuçla elde etti ve İzlanda'daki kötü gidişe son verdi.
Türkiye'ye tarihi galibiyeti getiren goller İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
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