Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maçın biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. İşte, Türkiye-Galler maçı hakkında tüm detaylar...



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak Türkiye-Galler müsabakası, saat 21.45'te başlayacak.



Türkiye-Galler maçı TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.



ÖNCELİKLİ BİLETLER SATIŞTA



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.



Galler maçının genel bilet satışları ise bugün saat 17.00'de başlayacak.



Karşılaşmanın bilet fiyatları 150, 250 ve 350 lira olarak belirlendi.



YILLAR SONRA SAMSUN'DA MİLLİ MAÇ HEYECANI



A Milli Futbol Takımı, daha önce Samsun'da oynadığı tek karşılaşmada 1 Mayıs 1996 tarihinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmişti.



Samsun, Galler karşılaşmasıyla ilk kez A Millî Takımı'nın resmî bir maçına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden Ay-Yıldızlı ekibi ağırlayacak.





