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Türkiye - Galler maçının biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası eleme turunda 19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları başladı.

Türkiye - Galler maçının biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Galler ile karşılaşacak.

Maçın öncelikli bilet satışları, Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Galler maçının genel bilet satışları ise yarın saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 150, 250 ve 350 lira olarak belirlendi.

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