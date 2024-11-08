Türkiye-Galler maçının biletleri tükendi; taraftarlar kuyruktan ayrılmadı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup'taki 5’inci maçında 16 Kasım’da Kayseri’de Galler ile karşılaşacak.

Dün ön satışa sunulan ve kısa sürede biten karşılaşmanın biletleri ise bugün 13.00’da genel satışa çıkarıldı.

Türkiye ile Galler arasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerine tüm taraftarlar ilgi gösterirken 32 bin 864 kapasiteli stadyum için satışa çıkarılan biletler 10 dakika içinde tükendi.



Öte yandan, taraftarlar biletler tükenmesine rağmen umutlarını kaybederek, saatlerce sırada beklemeye devam etti.



Bilet bulamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Ege Ünveroğlu (18), “Biletler sponsorlara ayrılmış. Maalesef bilet bulamadık. Pes etmedim, sırada bekliyorum. 3 saattir sıradayım. Sistem açılmadan passolig sistemi çöktü. Sonra biletlerin bittiği söylendi. Daha önce milli maça hiç gitmedim. Bu yüzden sırada bekliyordum” dedi.



3 saattir sırada beklediğini söyleyen Baturay Soykuvvet ise, “3.5 saattir sıradayım. Saat 13.00’da biletler satışa çıktı. 13.00’da biletlerin bittiğini öğrendik. 2 yaşındaki kızım için bu sıraya girmiştim. Çocuğumun önüne geçtiler. Sponsorlardan bize bilet kalmadı. Biz mağdur olduk. Hala bir umut sırada bekliyoruz. Kontenjan umudu ile sıradayız. Kayseri’nin insanı girsin stadında kendi izlesin. Başka şehirden gelen insanlara biletler verilmesin” diye konuştu.