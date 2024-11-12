UEFA Uluslar B Ligi 5. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Galler ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Grupta 10 puanla lider olan Türkiye, 8 puanlı Galler'i ağırlayacak. Peki, Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Türkiye-Galler maçı, 16 Kasım günü saat 20.00'de oynayacak.



Müsabaka, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.

Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

