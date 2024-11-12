Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 5. maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Grupta oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinden beraberlikle ayrılan Milli Takım, Galler karşısıda kazanmak ve namağlup yoluna devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar B Ligi 5. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Galler ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Grupta 10 puanla lider olan Türkiye, 8 puanlı Galler'i ağırlayacak. Peki, Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye-Galler maçı, 16 Kasım günü saat 20.00'de oynayacak.
Müsabaka, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.
Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
SON RAKİP KARADAĞ
A Milli Takım Uluslar Ligi’nde son mücadelesine Karadağ deplasmanında çıkacak.
Bu müsabaka ise 19 Kasım’da oynanacak.
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