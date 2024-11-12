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Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 5. maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Grupta oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinden beraberlikle ayrılan Milli Takım, Galler karşısıda kazanmak ve namağlup yoluna devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar B Ligi 5. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Galler ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Grupta 10 puanla lider olan Türkiye, 8 puanlı Galler'i ağırlayacak. Peki, Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLLİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-Galler maçı, 16 Kasım günü saat 20.00'de oynayacak.

Müsabaka, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.

Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

SON RAKİP KARADAĞ

A Uluslar Ligi’nde son mücadelesine Karadağ deplasmanında çıkacak.

Bu müsabaka ise 19 Kasım’da oynanacak.

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