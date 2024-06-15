Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman? Milli Takım maç tarihleri

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu kez gruptan çıkmak istiyor. Milli takımın ilk maçı ise Gürcistan ile yapılacak. İşte, Türkiye-Gürcistan maçının ayrıntıları...



TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?



Almanya’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak.



Dortmund'da oynanacak karşılaşma 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak.



A MİLLİ TAKIM’IN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU



Ay-yıldızlı temsilcimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu’nda mücadele edecek.



F Grubu’nda Türkiye ile birlikte Portekiz, Gürcistan ve Çekya gibi takımlar bulunuyor.



Grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.



Türkiye, F Grubu’nda ilk maçını 18 Haziran Salı Günü Gürcistan karşısında çıkıyor. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.



Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ikinci mücadelesine grubun favorisi Portekiz karşısında çıkacak. Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran saat 19:00’da oynanacak.



Grup aşamasında son maçında ise Türkiye Çekya ile 26 Haziran saat 22.00’da karşı karşıya gelecek.