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Türkiye-Gürcistan maçına doğru

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynayacağı EURO 2024 maçı öncesinde Dortmund'da büyük bir taraftar yürüyüşü yapıldı. Binlerce Türk taraftar, bayraklar ve marşlarla milli takımı destekleyerek BVB Dortmund Stadyumu'na ulaştı.

Türkiye-Gürcistan maçına doğru

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda () bu akşam Gürcistan ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Dortmund'un Klepping Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

Filistin bayraklarınında açıldığı organizasyonda "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Uzun süre meydanda tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti.

Yaklaşık 3 kilometrelik polis koridoru boyunca yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı BVB Dortmund Stadyumu'na ulaştı.

Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

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