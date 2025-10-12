NTV.COM.TR

Türkiye-Gürcistan maçının hakemi açıklandı

A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynayacağı müsabakayı yönetecek hakem açıklandı.

Türkiye-Gürcistan maçının hakemi açıklandı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Elemeleri E Grubu 4. maçında 14 Ekim Salı günü ile karşılaşacak.

UEFA, bu müsabakada görev yapacak hakemleri açıkladı. Kocaeli'de saat 21.45'te başlayacak müsabakada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çalacak.

Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

İki ekip arasındaki müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Catalin Popa, AVAR'da da Marcel Birsan görev yapacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...