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Türkiye Güreş Federasyonu: 5 sporcumuz daha vefat etti

Türkiye Güreş Federasyonu yaptığı açıklamada enkaz altında kalan 5 sporcunun daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Güreş Federasyonu: 5 sporcumuz daha vefat etti

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Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında enkaz altında kalan 5 güreşçinin daha vefat ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen felaketi sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sonrası 8 evladımız enkazdan kurtarılmış, 4 evladımız vefat etmiş ve 4 evladımızın ise enkaz altında olduğu bilgisini güreş federasyonu olarak camiamız ile paylaşmıştık. Gelen son bilgiler doğrultusunda Kahramanmaraş’ta enkaz altında olan evlatlarımız Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman’ın vefat ettikleri bilgisini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.”

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