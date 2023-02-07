Türkiye Güreş Federasyonu'ndan enkaz altındaki sporcularla ilgili açıklama yaptı.
Federasyon, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan 5 sporcunun kurtarıldığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altından kurtarılan güreşçi sayımız 8’e ulaşmıştır. Arama/kurtarma çalışmaları güreş ailemizin de büyük özverisi ve inancıyla devam etmektedir. Güreş camiamız ve aziz milletimizin bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Önemli Bilgilendirme— Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) February 7, 2023
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8’e ulaşmıştır. pic.twitter.com/rnhbSaJGfM