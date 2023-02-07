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Türkiye Güreş Federasyonu'ndan enkaz altındaki sporcularla ilgili açıklama

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altından kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır." denildi.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan enkaz altındaki sporcularla ilgili açıklama
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Türkiye Federasyonu'ndan enkaz altındaki sporcularla ilgili açıklama yaptı. 
 
Federasyon, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan 5 sporcunun kurtarıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altından kurtarılan güreşçi sayımız 8’e ulaşmıştır. Arama/kurtarma çalışmaları güreş ailemizin de büyük özverisi ve inancıyla devam etmektedir. Güreş camiamız ve aziz milletimizin bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı. 

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