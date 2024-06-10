Türkiye, hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı’nın Polonya ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçı PGE Narodowy Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Balazs Berke düdük çaldı. Balazs Berke’nin yardımcılıklarını Vencel Toth ve Balasz Szert yaptı.

A Milli Futbol Takımı mücadeleye, “Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy” ilk 11’yle başladı.



Polonya ise “Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Slisz, Piotrowski, Frankowski, Zielinski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski” kadrosuyla sahada yer aldı.



Mücadelenin ilk yarısını Polonya, 12’nci dakikada Karol Swiderski’nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede hücumlarını artıran A Milli Futbol Takımı, 77’nci dakikada Barış Alper Yılmaz’ın attığı golle eşitliği sağladı. 90’ıncı dakikada sahneye çıkan Nicola Zalewski, topu ağlara göndererek Polonya’ya 2-1’lik galibiyeti getirdi.



SEMİH KILIÇSOY İLK KEZ 11’DE



Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı’nın Polonya ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11’de başladı. Semih Kılıçsoy, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta sahaya ilk 11'de çıktı. 18 yaşındaki futbolcu, 46'ncı dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Öte yandan genç futbolcu, İtalya ile oynanan hazırlık maçının son dakikalarında oyuna dahil olmuştu.



ZEKİ ÇELİK VE AHMETCAN KAPLAN KADRODA YER ALMADI



Milli futbolcular Zeki Çelik ve Ahmetcan Kaplan, Polonya ile oynanan hazırlık maçının kadrosunda yer almadılar. Kadroda yer almayan bu iki oyuncunun hafif sakatlıkları olduğu öğrenildi.



POLONYA’DA SÜPER LİG’DEN 2 İSİM FORMA GİYDİ



Kariyerini Süper Lig’de sürdüren Sebastian Szymanski ve Krzysztof Piatek, Türkiye’ye karşı forma giydi. Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, 46’ncı dakikada Jakub Piotrowski’nin yerine oyuna dahil oldu. 33’üncü dakikada hafif bir sakatlık yaşayan Robert Lewandowski ise yerini Başakşehir FK’da oynayan Krzysztof Piatek’e bıraktı.



POLONYA - TÜRKİYE MAÇINI 48 BİN 677 TARAFTAR TAKİP ETTİ



A Milli Futbol Takımı'nın Polonya ile PGE Narodowy Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçına yoğun ilgi vardı. Karşılaşmayı 48 bin 677 taraftar stadyumdan takip etti.



A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İLE ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI ANTRENMAN MAÇI YAPACAK



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 12.30’da Ümit Milli Futbol Takımı ile Varşova’daki Hutnik Stadyumu’nda antrenman maçı yapacak. A Milli Futbol Takımı bu maçın ardından Almanya’da kamp yapacağı Hannover’a hareket edecek.