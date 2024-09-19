Türkiye Hentbol Federasyonu duyurdu: Oktar Tertemiz hayatını kaybetti (Oktar Tertemiz kimdir?)

OKTAR TERTEMİZ KİMDİR?

1 Ocak 1939 yılında Adana’da doğdu. İlk ve ortaokulu Adana’da okudu. Daha sonra babasının işi nedeniyle 1951 yılında İstanbul’a taşındı. Eğitimine Haydarpaşa Lisesi ve daha sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’yle devam etti. Çeşitli nedenlerden dolayı üniversite eğitimini tamamlayamadı.



Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1962 senesinde Türkiye İş Bankasına memur olarak girdi. 1985 senesine kadar devam eden çalışma süresi sonunda 01.07.1985 tarihinde, Parmakkapı Şubesi Müdürü iken kendi isteğiyle emekli oldu.



Voleybola 1955 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü’nde sporcu olarak başladı. Uzun bir dönem faal sporcu olarak bu kulübe hizmet etti. 1958 yılında Genç Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Ancak müsabakaların iptali nedeniyle milli formayı giyemedi. 1960 senesinde “Şehit Ali İhsan Kalmaz” turnuvasına katıldı ve İstanbul B karmasında yer aldı.



Askerlik görevini yapıp döndükten sonra bir arkadaşının teşvikiyle, Anadolu Hisarı Spor Kulübü voleybol takımını çalıştırmaya başladı. O sezon yenilgisiz şampiyon olarak İstanbul 2. Ligine terfi etmesinden sonra gelecek yıllarda Türkiye Şampiyonluklarına adını yazdıracak olan İETT Takımına oyuncu antrenör olarak transfer oldu. O yıl İETT takımının İstanbul 1. Ligine çıkmasında büyük katkı yaptı. Ancak asli görevinde de terfi ederek sorumluluklarının artması üzerine faal sporculuk yaşantısı noktalamak zorunda kaldı.



Spor sahalarında kopmamak için iyi yaptığına inandığı Voleybol Hakemliğine resmiyet kazandırmak amacıyla 1964 yılında girdiği Voleybol Hakem Kursunu başarıyla tamamlayıp aday hakem olarak hakemlik kariyerine başladı. 1967 yılında Milli (Ulusal), 1972 yılında Uluslararası aday ve 1973 yılında Uluslararası Hakem oldu. Uluslararası Hakem olarak, kulüp ve milli takımlar olmak üzere 150’den fazla uluslararası maç yönetti. Uluslararası düzeyde, 1977 yılında Sofya/Bulgaristan’da, 1981 yılında Bükreş/Romanya’da yapılan Dünya Üniversiteler Şampiyonalarında, 1983 yılında Fransa’da yapılan Avrupa Gençler Voleybol Şampiyonası finallerinde, hakem olarak görev yaptı.



Bahar Kupaları, Balkan Şampiyonaları gibi milli takımlar düzeyindeki turnuvalarda ve çeşitli Avrupa Kupası müsabakalarında defalarca düdük çaldı. Hakemlik yaşantısı kurallar gereği 1985 yılında, Voleybol Federasyonu üyeliği ve Arçelik Spor Kulübündeki görevi nedeniyle sona erdi.



Arçelik Spor Kulübündeki yöneticilik görevi 1995 senesine kadar devam etti. 10 yıllık dönem içinde Arçelik Spor Kulübünün Voleybol (erkek-bayan), Hentbol (erkek- bayan) takımları ve bunların alt yapı takımları ile İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının kazanılmasında büyük katkısı oldu.



İlk kez 1985 senesinde Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu’nda Üye olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra iki dönem Hentbol Federasyonu, tekrar bir dönem Voleybol Federasyonu Yönetim Kurullarında üye olarak görev yaptı. Şubat 2006’da Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığını üstlendi. Bu görevden 2006 Aralık ayında istifa ederek ayrıldı.



Gerek Voleybol ve gerekse Hentbol Federasyonunda görev yaptığı süreçler içinde birçok önemli aktivitede sorumluluk yüklendi. Çıkarılan yönetmelikler, talimatnamelerin hazırlanmasında katkıda bulundu. Voleybolda profesyonelliğin hukuken yürürlüğe girdiği dönemin ilgili yönetmenliklerini hazırladı.



Değişen oyun kurallarının tercümesi yeniden yazılması için kurulan komisyonlarda görev yaptı.



Bütün bunların dışında, 1960 yılından itibaren, sadece voleybol ile ilgili olmak üzere yazılar yazmaya başladı. İlk yazıları Spor 21 adı ile yayımlanan haftalık bir spor dergisindeydi. Daha sonra uzun yıllar Milliyet, Hürriyet ve Tercüman Gazetelerinde maç, kritik ve voleybolla ilgili her konuda yazılar yazdı.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üyesi olan Oktar Tertemiz, iki dönem TMOK’un denetçiliğini yaptıktan sonra, 06. Ekim 2001 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’na seçildi.



TMOK Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Başkanlığını Prof.Dr. Uğur Erdener’in yaptığı o zamanki adı ile “Avrupa Akdeniz Okçuluk Birliği’nin (EMAU) denetçiliği görevini üstlendi. Sayın Erdener’in 2005 yılında Dünya Okçuluk Federasyonu’nun (World Archery) Başkanlığını kazanmasından sonra World Archery’nin Denetleme Kurulu Başkanlığına getirildi. Dünya Okçuluk Federasyonu’ndaki görevi 2009 yılında sona erdi.



Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2006 yılında yapılan ilk olağan Genel Kurulunda Denetleme Kuruluna seçildi. Bu görevi iki dönem devam etti.



Tertemiz, 2013 yılında İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu yürütme birimi olan Yürütme Kurulu’na, TMOK temsilcisi olarak atanarak Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.



2012 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol Hakem ve Gözlemcileri Kurulu Danışma Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.