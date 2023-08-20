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Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbolda final heyecanı

Basketbolda Türkiye-Hırvatistan finali için nefesler tutuldu. FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak final maçı için satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. Basketbolseverler şimdi bu heyecan dolu final maçının tarihi, saati ve yayıncı kanalını öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbolda final heyecanı

Türkiye-Hırvatistan basketbol final maçı sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Kazanan takımın FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edeceği karşılaşmanın ayrıntıları belli oldu. İşte, Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı hakkında bilgiler...

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

MİLLİ TAKIMIN BAŞARILI PERFORMANSI

A Milli Takımımız, Olimpiyat Ön Elemeleri’nde C Grubu’nda fırtına gibi esti.

Türkiye; Ukrayna, İzlanda ve Bulgaristan’ın yer aldığı gruptan 3’te 3 yaparak çıktı.

Ay-Yıldızlılar, geçtiğimiz gün de yarı finalde İsveç'i mağlup ederek adını finala yazdırdı.


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