Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbolda final heyecanı

Türkiye-Hırvatistan basketbol final maçı sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Kazanan takımın FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edeceği karşılaşmanın ayrıntıları belli oldu. İşte, Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı hakkında bilgiler...



TÜRKİYE-HIRVATİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?



Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.



Saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Hırvatistan basketbol maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



MİLLİ TAKIMIN BAŞARILI PERFORMANSI



A Milli Basketbol Takımımız, Olimpiyat Ön Elemeleri’nde C Grubu’nda fırtına gibi esti.



Türkiye; Ukrayna, İzlanda ve Bulgaristan’ın yer aldığı gruptan 3’te 3 yaparak çıktı.



Ay-Yıldızlılar, geçtiğimiz gün de yarı finalde İsveç'i mağlup ederek adını finala yazdırdı.





