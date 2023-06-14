Türkiye-Hollanda A Milli Kadın Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftası, 14-18 Haziran tarihlerinde Hong Kong'ta yapılacak. Milliler, organizasyonun ikinci haftasında Hollanda, Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak. Üm gözler şimdi ilk olarak oynanacak Hollanda maçında. İşte, Türkiye-Hollanda A Milli Kadın Voleybol maçı hakkında bilgiler...



Hollanda Türkiye maçı 14 Haziran (bugün) saat 15.30'da oynanacak. Milletler Ligi maçları TRT Spor ve TRT Yıldız'da yayınlanacak.



TURNUVANIN FORMATI



İlk etapta 3 galibiyet, 1 de mağlubiyet yaşayan milliler, 4. sırada yer aldı. 16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.



2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.



MİLLİ TAKIM KADROSU



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki 14 kişilik kadrosunda şu sporcular bulunuyor:



Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin.



Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt, Melisa Vargas.



Orta oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Yasemin Güveli.



Smaçörler: İlkin Aydın, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin.



Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç.



A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:



Bugün



Hollanda-Türkiye



15 Haziran Perşembe



Polonya-Türkiye



16 Haziran Cuma



Türkiye-Kanada



18 Haziran Pazar



Dominik Cumhuriyeti-Türkiye