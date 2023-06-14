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Türkiye-Hollanda A Milli Kadın Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın son rakibi Hollanda oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Hollanda'yla mücadele edecek. Sporseverler şimdi ise müsabakanın detaylarını öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. Peki, Türkiye-Hollanda A Milli Kadın Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Hollanda A Milli Kadın Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftası, 14-18 Haziran tarihlerinde Hong Kong'ta yapılacak. Milliler, organizasyonun ikinci haftasında Hollanda, Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak. Üm gözler şimdi ilk olarak oynanacak Hollanda maçında. İşte, Türkiye-Hollanda A Milli Kadın maçı hakkında bilgiler...

Hollanda Türkiye maçı 14 Haziran (bugün) saat 15.30'da oynanacak. Milletler Ligi maçları TRT Spor ve TRT Yıldız'da yayınlanacak.

TURNUVANIN FORMATI

İlk etapta 3 galibiyet, 1 de mağlubiyet yaşayan milliler, 4. sırada yer aldı. 16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki 14 kişilik kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin.

Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt, Melisa Vargas.

Orta oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Yasemin Güveli.

Smaçörler: İlkin Aydın, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin.

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

A MİLLİ TAKIM PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

Bugün

Hollanda-Türkiye

15 Haziran Perşembe

Polonya-Türkiye

16 Haziran Cuma

Türkiye-Kanada

18 Haziran Pazar

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

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