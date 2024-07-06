Türkiye-Hollanda maçının hakemi Clement Turpin kimdir, nereli? (Clement Turpin'in kariyeri)

Hollanda-Türkiye maçında Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

CLEMENT TURPİN KİMDİR?

Clement Turpin 16 Mayıs 1982 yılında dünyaya geldi. Fransa'da hakemlik yapıyor. İlk kez FIFA hakemliğine 2010'da başladı.



2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde görev aldı. Ayrıca



2018 FIFA Dünya Kupası'nda hakemlik yapan Turpin, 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de hakemlik yapmıştır

Turpin'in yönettiği Türk maçları:



- Başakşehir 1-2 Sevilla / 16.08.2017 (UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu)



- Fenerbahçe 1-0 Braga / 10.03.2016 (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu)



- Lazio 0-0 Trabzonspor / 12.12.2013 (UEFA Avrupa Ligi grup maçı)



- Türkiye 2-1 Kazakistan / 02.09.2011 (Avrupa Şampiyonası elemeleri)



- Türkiye U17 6-1 Çekya U17



- Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17

