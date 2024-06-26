Türkiye-Hollanda Olimpiyat voleybol maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki maç programı belli oldu. İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milliler, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak. İlk maç ise Hollanda ile olacak. İşte, Türkiye-Hollanda Olimpiyat voleybol maçı hakkında bilgiler...
TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Hollanda maçı 29 Temmuz'da yapılacak.
TSİ 10.00'da başlayacak müsabakanın, TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:
29 Temmuz:
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos:
10.00 Türkiye-İtalya
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