Türkiye-Hollanda Olimpiyat voleybol maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki maç programı belli oldu. İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milliler, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak. İlk maç ise Hollanda ile olacak. İşte, Türkiye-Hollanda Olimpiyat voleybol maçı hakkında bilgiler...



TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye-Hollanda maçı 29 Temmuz'da yapılacak.



TSİ 10.00'da başlayacak müsabakanın, TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.



FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI



Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:



29 Temmuz:



10.00 Türkiye-Hollanda



1 Ağustos:



10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti



4 Ağustos:



10.00 Türkiye-İtalya