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Türkiye-Hollanda Olimpiyat voleybol maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı belli oldu. İlk rakbimiz ise Hollanda olacak. Voleybolseverler şimdiden bu maça dair araştırmalarına başladı. Peki, Türkiye-Hollanda Olimpiyat voleybol maçı ne zaman?

Türkiye-Hollanda Olimpiyat voleybol maçı ne zaman?

A Milli Kadın Takımı'nın Paris 2024'teki maç programı belli oldu. İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milliler, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak. İlk maç ise Hollanda ile olacak. İşte, Türkiye-Hollanda Olimpiyat voleybol maçı hakkında bilgiler...


TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Hollanda maçı 29 Temmuz'da yapılacak.

TSİ 10.00'da başlayacak müsabakanın, TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

FİLENİN SULTANLARI PROGRAMI

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya

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