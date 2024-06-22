Türkiye, ilk mağlubiyetini aldı: Tur şansı son maça kaldı

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.



Portekiz, 21. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Samet Akaydin'in geri pasında kaleci Altay Bayındır ile anlaşmazlık yaşaması sonucunda topu kendi ağlarına gönderdi ve fark 2'ye çıktı.



Portekiz 56. dakikada Bruno Fernandes ile skoru 3-0'a getirdi ve maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

ABDÜLKERİM CEZALI



Kart sınırında bulunan Abdülkerim Bardakcı, 25. dakikada gördüğü sarı karttan dolayı Çekya maçında cezalı duruma düştü.



20 YIL SONRA İLK



Türkiye (3 sarı kart) - (2 sarı kart) Portekiz, EURO 2004'ten (5; Yunanistan - İspanya) bu yana ilk yarısında en fazla sarı kart çıkan Avrupa Şampiyonası maçı oldu.



RONALDO EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCU



Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo (14), 1968'den bu yana en fazla asist yapan isim konumunda yer alıyor. (7)

PORTEKİZ GARANTİLEDİ

Portekiz bu sonuçla birlikte gruptaki puanını 6'ya yükselterek liderliği Türkiye'den devraldı ve son 16 turunu garantiledi.

Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e rakip olduğu dört maçı da kaybeden A Milli Takım, bu mağlubiyetlerde gol atamadı.