Türkiye, ilk mağlubiyetini aldı: Tur şansı son maça kaldı

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
Portekiz, 21. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Samet Akaydin'in geri pasında kaleci Altay Bayındır ile anlaşmazlık yaşaması sonucunda topu kendi ağlarına gönderdi ve fark 2'ye çıktı.
Portekiz 56. dakikada Bruno Fernandes ile skoru 3-0'a getirdi ve maçın sonucunu da belirlemiş oldu.
ABDÜLKERİM CEZALI
Kart sınırında bulunan Abdülkerim Bardakcı, 25. dakikada gördüğü sarı karttan dolayı Çekya maçında cezalı duruma düştü.
20 YIL SONRA İLK
Türkiye (3 sarı kart) - (2 sarı kart) Portekiz, EURO 2004'ten (5; Yunanistan - İspanya) bu yana ilk yarısında en fazla sarı kart çıkan Avrupa Şampiyonası maçı oldu.
RONALDO EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCU
Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo (14), 1968'den bu yana en fazla asist yapan isim konumunda yer alıyor. (7)
PORTEKİZ GARANTİLEDİ
Portekiz bu sonuçla birlikte gruptaki puanını 6'ya yükselterek liderliği Türkiye'den devraldı ve son 16 turunu garantiledi.
Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e rakip olduğu dört maçı da kaybeden A Milli Takım, bu mağlubiyetlerde gol atamadı.
Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. pic.twitter.com/RkHRAJjpmI— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ
A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.
Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.
HAMİT ALTINTOP VE RONALDO SOHBET ETTİ
Türkiye ile Portekiz arasındaki mücadele öncesinde Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo sohbet etti.
Takım girişlerinin yapıldığı yerde karşılaşan ve Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan Hamit Altıntop ile Ronaldo, sohbet etti, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Pepe de Altıntop ile selamlaştı.
BVB DORTMUND STADI'NDA BÜYÜK COŞKU
Türkiye ile Portekiz arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu.
BVB Dortmund Stadı'nın büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.
Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.
Bernardo Silva'nın golüyle Portekiz öne geçti. pic.twitter.com/pXJ049Lcbv— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Euro 2024