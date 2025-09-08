Türkiye-İspanya maçından sonra bir garip olay: Lamine Yamal, pasaportunu kaybetti

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk etti. Konya'da oynanan maçta kazanan taraf, 6-0'lık skorla İspanya oldu.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 53. dakikada Ferran Torres, 22, 45+1 ve 57. dakikalarda Merino kaydetti.

TÜRKİYE 3'ÜNCÜ, İSPANYA LİDER



Konya'da oynanan maçta ağır bir yenilgi alan milliler, grupta 3 puanla 3. sırada yer aldı. İki maçta 9 gol atıp, 6 puan toplayan İspanya ise liderlik koltuğuna oturdu.



Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan deplasmanına çıkacak. İspanya ise aynı tarihte Gürcistan'ı konuk edecek.



Karşılaşmanın ardından yaşanan ilginç olay ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

YAMAL PASAPORTUNU KAYBETTİ



İspanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Lamine Yamal, müsabakanın ardından pasaportunu kaybetti.