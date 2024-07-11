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Türkiye-İsviçre kadın milli futbol maçı ne zaman?

A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre'yi konuk edecek. Grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyet alan A Milli Takım, 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan İsviçre ise 9 puanla lider durumda bulunuyor. Peki, Türkiye-İsviçre kadın milli futbol maçı ne zaman?

Türkiye-İsviçre kadın milli futbol maçı ne zaman?

A Milli Kadın Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 12 Temmuz'da Kocaeli'de İsviçre'yi ağırlayacak. Milli takım, İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti. İşte, Türkiye-İsviçre kadın milli futbol maçı hakkında bilgiler...

Türkiye-İsviçre kadın milli futbol maçı 12 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Futbolseverler, müsabakayı ücretsiz izleyebilecek.

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