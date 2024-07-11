Türkiye-İsviçre kadın milli futbol maçı ne zaman?

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 12 Temmuz'da Kocaeli'de İsviçre'yi ağırlayacak. Milli takım, İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti. İşte, Türkiye-İsviçre kadın milli futbol maçı hakkında bilgiler...
Türkiye-İsviçre kadın milli futbol maçı 12 Temmuz Cuma günü yapılacak.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Futbolseverler, müsabakayı ücretsiz izleyebilecek.
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