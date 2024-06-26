Türkiye-İtalya Olimpiyat voleybol maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı belli oldu. İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milliler, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak. İlk maç Hollanda ile ikinci maç ise Dominik Cumhuriyeti olacak, gruptaki son rakip ise İtalya. İşte, Türkiye-İtalya voleybol maçı hakkında bilgiler...
TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-İtalya maçı, 4 Ağustos'ta yapılacak.
TSİ 10.00'da başlayacak müsabakanın, TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:
29 Temmuz:
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos:
10.00 Türkiye-İtalya
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Spor
- A Milli Kadın Voleybol Takımı
- Maç