Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İtalya voleybol maçı voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Heyecan dolu çeyrek final mücadelesi için nefesler tutuldu. Çeyrek finalde ayrıca Polonya-Almanya, ABD-Japonya, Brezilya-Çin maçları yapılacak. İşte, Türkiye-İtalya voleybol maçı hakkında son bilgiler...



FİLENİN SULTANLARININ MAÇI NE ZAMAN?



"Filenin Sultanları"nın, ABD’nin Arlington kentinde 17 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek final etabındaki ilk maçı 13 Temmuz'da TSİ 22.00'de başlayacak.



Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.



MİLLİ TAKIMIN KADROSU



Milli takımın final etabındaki kadrosunda Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.



YARI FİNALDE RAKİP KİM?



Organizasyonda lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", yarı finale yükselmesi halinde ABD-Japonya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.



