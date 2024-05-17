Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın üçüncü maçı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Kadınlar VNL Antalya Etabı ikinci maçında Hollanda’yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Toplam 102 dakika süren karşılaşma sonucunda Hollanda’yı mağlup eden Filenin Sultanları şimdi ise İtalya karşısında galibiyet arayacak. Voleybolseverler de şimdiden bu maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisini araştırmaya başladı. İşte, Türkiye-İtalya voleybol maçı hakkında bilgiler...



TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?



Ay-yıldızlılar turnuvadaki üçüncü maçında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile saat 20.00'de karşılaşacak.



Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında dün Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki üçüncü karşılaşmasında İtalya karşısında galibiyet arayacak.



Müsabakanın, TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanması bekleniyor.



TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇINDAN NOTLAR



Geçen yıl Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran ve 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya'da açan "Filenin Sultanları", ilk haftanın ikinci maçında Antalya Spor Salonu'nda Hollanda ile karşılaştı.



Antalya Spor Salonu’nun tamamını dolduran seyirciler müsabaka boyunca ay-yıldızlılara destek oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Filenin Sultanlarıilk seti 11 sayı farkla 25-14 kazandı.



İkinci set Hollanda’nın baskısıyla başladı. Ancak Filenin Sultanları bu sette de 6 sayı öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve seti 25-23 kaybetti.



Üçüncü sete üstün başlayan ay-yıldızlılar tamamına yakınını önde götürdüğü seti 25-23 kazanarak durumu 2-1’e getirdi.



Filenin Sultanları dördüncü sette büyük bir bölümünü önde götürerek seti 25-18, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.



Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, milli voleybolcu Cansu Özbay ve Hollandalı voleybolcu Jasper, mücadele içindeki centilmence davranışlarından dolayı yeşil kart ile onurlandırıldılar.

