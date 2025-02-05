Türkiye-İzlanda milli kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında İzlanda'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar, İzlanda'da oynanan ilk maçı 72-65 kazanmıştı. A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Olcay Çakır Turgut ile Alperi Onar kadrodan çıkarıldı. Berfin Sertoğlu aday kadroya dahil edildi.



Türkiye-İzlanda milli maçı, 6 Şubat Perşembe günü yapılacak.



Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.



Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.



MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU



Ekrem Memnun'un başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Sinem Ataş, Feride Şevval Akalan, Pelin Derya Bilgiç (ÇİMSA ÇBK Mersin), Sevgi Uzun, Tilbe Şenyürek (Fenerbahçe Opet), Meltem Yıldızhan, Ayşe Cora, Derin Erdoğan, Gökşen Fitik, Kuanitra Holingsvorth (Galatasaray Çağdaş Faktoring), İlayda Güner (Nesibe Aydın), Duygu Özen, Manolya Kurtulmuş, Zeynep Şevval Gül (OGM Ormanspor), Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)