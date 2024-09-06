Türkiye-İzlanda milli maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?



Ay-yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.



Galler ise aynı gün Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.



GALLER MAÇINDAN NOTLAR



A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



5. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Roberts'ın sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Ramsey kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.



45+1. dakikada milli takımın sol kanattan Arda ile kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Abdülkerim kafayı vurdu top üstten dışarıya gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Cardiff Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada pozisyon bulmakta zorlanan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında sahadan 1 puanla ayrıldı.