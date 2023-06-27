Türkiye-Japonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ay-yıldızlı ekip, burada Japonya, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Türkiye, Tayland'da ilk maçını Japonya ile yapacak. Tüm gözler şimdi Japonya ile yapılacak bu heyecan dolu mücadelede. İşte, Türkiye-Japonya milli voleybol maçı hakkında bilgiler...
Ligde 6 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunan A Milli Kadın Takımı, ilk iki hafta sonunda 3. sırada yer alıyor. Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.
Japonya-Türkiye voleybol milli maçı 28 Haziran günü saat 13:00'de oynanacak. Müsabakanın TRT Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI
Milli takımın üçüncü hafta maç programı şöyle (TSİ):
28 Haziran:
13.00 Japonya-Türkiye
29 Haziran:
16.30 Tayland-Türkiye
30 Haziran
16.30 Brezilya-Türkiye
2 Temmuz:
09.00 Hırvatistan-Türkiye
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