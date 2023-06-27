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Türkiye-Japonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesi Tayland'da başlayacak. "Filenin Sultanları", organizasyonda üçüncü hafta maçlarını 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde başkent Bangkok'ta oynayacak. Peki, Türkiye-Japonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Japonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ay-yıldızlı ekip, burada Japonya, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Türkiye, Tayland'da ilk maçını Japonya ile yapacak. Tüm gözler şimdi Japonya ile yapılacak bu heyecan dolu mücadelede. İşte, Türkiye-Japonya milli maçı hakkında bilgiler...

Ligde 6 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunan A Milli Kadın Takımı, ilk iki hafta sonunda 3. sırada yer alıyor. Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

Japonya-Türkiye voleybol milli maçı 28 Haziran günü saat 13:00'de oynanacak. Müsabakanın TRT Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

PROGRAMI

Milli takımın üçüncü hafta maç programı şöyle (TSİ):

28 Haziran:

13.00 Japonya-Türkiye

29 Haziran:

16.30 Tayland-Türkiye

30 Haziran

16.30 Brezilya-Türkiye

2 Temmuz:

09.00 Hırvatistan-Türkiye

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