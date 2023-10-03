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Türkiye-Japonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki 3. maçında ABD'ye 3-1 yenildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmanın ilk setini, 25-17'lik skorla ABD hanesine yazdırdı. Milli takımımızın diğer maçı ise ev sahibi ekip Japonya ile olacak. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Japonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda maçlarına devam ediyor. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek. Sıradaki rakip ise Asya'nın güçlü takımı Japonya olacak. İşte, Türkiye-Japonya milli maçı hakkında bilgiler...

FİLENİN EFELERİ'NİN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, gruptaki 4. maçında 4 Ekim'de TSİ 13.25'te ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

Müsabakanın TRT Spor ekranlarında olması bekleniyor.

KALAN MAÇLARIN PROGRAMI

6 Ekim Cuma:

04.00 Türkiye-Finlandiya

7 Ekim Cumartesi:

04.00 Türkiye-Mısır

8 Ekim Pazar:

07.00 Türkiye-Tunus

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