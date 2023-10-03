Türkiye-Japonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda maçlarına devam ediyor. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek. Sıradaki rakip ise Asya'nın güçlü takımı Japonya olacak. İşte, Türkiye-Japonya milli maçı hakkında bilgiler...
FİLENİN EFELERİ'NİN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye, gruptaki 4. maçında 4 Ekim'de TSİ 13.25'te ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
Müsabakanın TRT Spor ekranlarında olması bekleniyor.
KALAN MAÇLARIN PROGRAMI
6 Ekim Cuma:
04.00 Türkiye-Finlandiya
7 Ekim Cumartesi:
04.00 Türkiye-Mısır
8 Ekim Pazar:
07.00 Türkiye-Tunus
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