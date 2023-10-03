Türkiye-Japonya milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda maçlarına devam ediyor. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek. Sıradaki rakip ise Asya'nın güçlü takımı Japonya olacak. İşte, Türkiye-Japonya milli maçı hakkında bilgiler...



FİLENİN EFELERİ'NİN MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye, gruptaki 4. maçında 4 Ekim'de TSİ 13.25'te ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.



Müsabakanın TRT Spor ekranlarında olması bekleniyor.



KALAN MAÇLARIN PROGRAMI



6 Ekim Cuma:



04.00 Türkiye-Finlandiya



7 Ekim Cumartesi:



04.00 Türkiye-Mısır



8 Ekim Pazar:



07.00 Türkiye-Tunus

