Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve 5'inci Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor. İşte, Türkiye-Japonya voleybol maçı tarihi...



FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye-Japonya voleybol maçı 23 Eylül'de yapılacak.



TSİ 13.30'da yapılacak Türkiye-Japonya voleybol maçı TRT Spor ekranlarında olacak.



MİLLİ TAKIM OLİMPİYATLARA NASIL GİDER?



Olimpiyat oyunları elemeleri sonucunda gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.



Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.



Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.



Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.