Türkiye Judo Federasyonundan Emre Yazgan için taziye mesajı

Türkiye Judo Federasyonu, Erzurum Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için taziye mesajı paylaştı.



Federasyonun sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum Palandöken'de yüksek irtifa çalışması sırasında çığ düşmesi sonucunda yaşanan talihsiz olayda ümit milli sporcumuz Emre Yazgan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Judo ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.