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Türkiye kadın futbolunda 6 sıra yükseldi

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 58. sıraya yükseldi. ABD'nin ilk basamakta yer aldığı FIBA ülkeler sıralamasında ikinci İngiltere, üçüncü İspanya oldu.

Türkiye kadın futbolunda 6 sıra yükseldi

A Milli Kadın Takımı, FIFA dünya sıralamasında 6 basamak yükselerek 58. sıraya yerleşti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi ve 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup maçlarının ardından FIFA ülkeler sıralamasında 6 basamak yukarı çıktı.

Ay-yıldızlılar, güncellemenin andından 58. basamaktaki yerini aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'yı mağlup eden ABD, dünya sıralamasında 1. oldu. İngiltere ikinci, İspanya ise üçüncü sıraya yerleşti.

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