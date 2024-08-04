Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı çeyrek final maçı ne zaman?

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı çeyrek final maçı tarihine dair araştırmalar hız kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 yenildi. Bu sonucun ardından çeyrek finaldeki rakip ve maç tarihi merak konusu oldu.



VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen ve grubunu ikinci sırada tamamlayan milli takımın bu turdaki rakibi diğer maçların sonuçlarına göre belli olacak.



Çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos Salı günü oynanacak.



İTALYA MAÇINDAN NOTLAR



Mücadeleye iyi başlayan İtalya, oyunun başlarında 5 sayılık (7-2) fark yakalayarak A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye mola aldırdı. Moladan sonra da etkili oyununu sürdüren İtalya, setin ortalarında farkı 9 sayıya (13-4) çıkardı ve Santarelli, yine oyunu molayla durdurdu. Mücadelenin son bölümlerinde karşılıklı sayılar alınırken, ilk seti İtalya 25-14 önde tamamladı.



İkinci sette iki ülke de hücumda etkili olurken setin başları 6-6 eşitlikle geçildi. Setin ortalarına doğru 3 sayı geriye düşen (13-10) milli takım, Melissa Vargas ve Hande Baladın'ın sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da buna izin vermeyen İtalya, oyunun sonlarına doğru farkı 5 sayıya (20-15) çıkardı. Son bölümlerde de etkili oyununu sürdüren İtalya, ikinci seti de 25-16 önde bitirdi.



Üçüncü sete daha etkili başlayan taraf olan ay-yıldızlılar, setin başlarında 2 sayılık (6-8) avantaj yakaladı. Milli takım, bu avantajını setin ortalarında artırsa da (12-16) İtalya, arka arkaya bulduğu 4 sayıyla eşitliği yakaladı: 16-16. İtalya, son anları çekişmeli geçen seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.

