Türkiye-Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022)

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası heyecanı başlıyor. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız, bu yıl 41. kez düzenlenen EuroBasket 2022'de ilk maçına Karadağ karşısında çıkacak. Türkiye'nin Avrupa Basketbol Şampiyonası turnuva fikstürü belli oldu. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TÜRKİYE'NİN TURNUVADAKİ İLK RAKİBİ KARADAĞ



2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu’nda Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile mücadele edecek. Karşılaşmalar turnuvanın ev sahiplerinden Gürcistan’da oynanacak. Milliler, grubun ilk maçında Tiflis’te Karadağ ile karşı karşıya gelecek.



A Milli Basketbol Takımı, Karadağ ile son olarak 7 Eylül 2019 tarihinde oynanan FIBA 2019 Dünya Kupası’nda grup aşamasında karşılaştı ve parkeden 79-74’lük skorla galip ayrıldı.



TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız 1 Eylül Perşembe günü Karadağ ile karşılacak.



Saat 17.15'te başlayacak olan mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.



TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇLARI NTV'DE!

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları yarın başlıyor. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız yarın ilk maçına Karadağ karşısında çıkacak.

Türkiye'nin şampiyonadaki tüm maçları NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İşte Türkiye'nin Avrupa Basketbol Şampiyonası turnuva fikstürü:



1 Eylül Perşembe:



17.15 Türkiye-Karadağ



3 Eylül Cumartesi:



17.15 Bulgaristan-Türkiye



4 Eylül Pazar:



20.00 Türkiye-Gürcistan



6 Eylül Salı:



14.30 Belçika-Türkiye



7 Eylül Çarşamba:



14.30 Türkiye-İspanya

İKİ TAKIMIN AVRUPA ŞAMPİYONASI YOLU

Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle grubu 3. sırada tamamladı ve şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

Karadağ ise elemelerde G Grubu'nda Fransa, Büyük Britanya ve Almanya ile karşılaştı ve grubu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada bitirdi. Rusya’nın FIBA tarafından men edilmesiyle onun yerine elemelerde en iyi galibiyet-mağlubiyet istatistiğine sahip Karadağ'ın yer alması kararlaştırıldı.

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI GRUPLARI



A Grubu: Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, Karadağ

B Grubu: Almanya, Bosna Hersek, Fransa, Litvanya, Macaristan, Slovenya

C Grubu: Büyük Britanya, Estonya, Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan, İtalya

D Grubu: Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, İsrail, Sırbistan