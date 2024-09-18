Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? İşte milli maç takvimi

A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Müsabakaya dair araştırmalar ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, Türkiye-Karadağ maçı tarihi...



TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?



Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ’ı konuk edecek.



Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak.



SONRAKİ RAKİP İZLANDA



Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.