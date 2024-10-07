Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Türkiye A Milli Takımı, bu hafta Karadağ ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Önce Karadağ sonra İzlanda ile mücadele edecek olan Türkiye, 2 maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya gelecek.



Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.



SONRAKİ RAKİP İZLANDA



Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.

