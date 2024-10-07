Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Karadağ ile mücadele edecek. Şu ana kadar oynanan 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan Milli Takım grupta 4 puanla lider durumda bulunuyor. Türkiye, Karadağ karşısında kazanarak gruplarda avantajı elinde tutmak istiyor. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Türkiye A Milli Takımı, bu hafta Karadağ ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Önce Karadağ sonra İzlanda ile mücadele edecek olan Türkiye, 2 maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
SONRAKİ RAKİP İZLANDA
Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
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