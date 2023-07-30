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Türkiye-Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Erkekler voleybol final maçı ne zaman?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası finalinde Katar ile karşılaşacak. Tüm gözler şimdi bu kritik müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kuruluşunda. Peki, Türkiye-Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Erkekler voleybol final maçı ne zaman?

A Milli Erkek Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen turnuvada şimdi final maçı heyecanı yaşanacak. İşte, Türkiye-Katar voleybol maçında dair detaylar...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar ile bugün TSİ 19.00'da finalde karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmişti.

Rakibimiz Katar ise yarı finalde Şili'yi yenerek adını finale yazdırdı.

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