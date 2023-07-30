Türkiye-Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Erkekler voleybol final maçı ne zaman?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen turnuvada şimdi final maçı heyecanı yaşanacak. İşte, Türkiye-Katar voleybol maçında dair detaylar...



A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar ile bugün TSİ 19.00'da finalde karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.



Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.



A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmişti.



Rakibimiz Katar ise yarı finalde Şili'yi yenerek adını finale yazdırdı.

