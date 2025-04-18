Türkiye Kayak Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu

Türkiye Kayak Federasyonu'nda başkanlık görevine Süleyman Şahin getirildi.



Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkanlık görevini devralmaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Şahin, sporun içinden gelen bir isim olarak bu önemli sorumluluğun bilincinde olduğunu vurguladı.



Şahin, mesajında şunları kaydetti:



"Önümüzdeki dönemde kayak sporunun ülkemizde daha yaygın ve sistematik şekilde gelişmesi için hep birlikte çalışacağız. Genç sporcularımıza daha güçlü altyapılar sunmak, milli başarıları sürdürülebilir hale getirmek, Bakanlığımızla, kulüplerimizle etkin bir iş birliği ağı kurmak, her kademedeki sporcunun, kulübün, paydaşın sesi olmak ve böylelikle kayak sporunu ülkemizde daha geniş kitlelere yaymak temel önceliklerimiz olacaktır."



Genç sporcuların desteklenmesinin önemine dikkat çeken Şahin, sporcu hayallerine ortak olmayı ve daha büyük başarılara hep birlikte imza atmayı hedeflediklerini kaydetti.



Federasyonunda Ali Oto, 25 Mart'ta başkanlık görevinden istifa etmişti.