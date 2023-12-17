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Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Konya'da yapılacak

Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası 25 Aralık tarihinde başlayacak. Sporcu kayıtları 20 Aralık tarihine kadar devam ediyor.

Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Konya'da yapılacak

Türkiye Kulüpler Şampiyonası Konya'da yapılacak

Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, 26-29 Aralık tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, teknik toplantısı 25 Aralık'ta yapılacak organizasyon, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Şampiyona erkeklerde 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87 ve +87, kadınlarda ise 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73 ve +73 kilo sıkletlerinde yapılacak.

Sporcu kayıtları, 20 Aralık'ta sona erecek.

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