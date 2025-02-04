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Türkiye Kupası 2. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında yarın ve 6 Şubat'ta oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Kupası 2. hafta hakemleri belli oldu

grup aşaması 2. haftasında yarın ve 6 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu () Merkez Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların hakemleri şu şekilde:

Yarın:

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz
15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe

6 Şubat Perşembe:

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan
18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar
20.45 Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

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