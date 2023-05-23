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Türkiye Kupası | Fenerbahçe final için Sivasspor karşısında

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın kupanın son şampiyonu Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Türkiye Kupası | Fenerbahçe final için Sivasspor karşısında

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, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. 

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yaralanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

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