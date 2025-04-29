Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? Trabzonspor-Galatasaray final maçı tarihi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak?



TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?



14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.



Müsabaka saat 20.45'te başlayacak.



FİNAL MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?



Trabzonspor-Galatasaray final mücadelesinin biletleri Passo üzerinden henüz satışa çıkmadı, önümüzdeki günlerde TFF tarafından satış duyurusunun yapılması bekleniyor.



KAZANAN TAKIMA PLAY-OFF TURU İMKANI



Kupanın kazananı Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı elde ediyor. Öte yandan Galatasaray Süper Lig'i ilk ikide tamamlamayı garantilediğinden Şampiyonlar Ligi elemeler aşamasını garantilemişti.