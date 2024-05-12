Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanabilir

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat kupa finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na olumlu bakıyor.



Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuyla ilgili kendisini aradığını söyleyen Arat, konuşmanın detaylarını anlattı.



Arat, "Sayın Trabzonspor Başkanı Doğan, önemli bir başkandır ve sözünde duran bir insandır. Finali konuşmak güzel bir şeydir.

Geçen yıl Şampiyonlar Ligi finali oynandığı bir statta Ziraat Türkiye Kupası finali oynanması Türkiye'ye yakışır." dedi.



Beşiktaş ve Trabzonspor arasında 23 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağını TFF'nin açıklaması bekleniyor.

