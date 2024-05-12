NTV.COM.TR’ye geri dön

Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanabilir

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına olumlu baktıklarını söyledi. Arat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da aynı görüşte olduğunu ifade etti.

Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanabilir

Başkanı Hasan Arat kupa finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na olumlu bakıyor.

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuyla ilgili kendisini aradığını söyleyen Arat, konuşmanın detaylarını anlattı.

Arat, "Sayın Başkanı Doğan, önemli bir başkandır ve sözünde duran bir insandır. Finali konuşmak güzel bir şeydir.
Geçen yıl Şampiyonlar Ligi finali oynandığı bir statta finali oynanması Türkiye'ye yakışır." dedi. 

Beşiktaş ve Trabzonspor arasında 23 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağını TFF'nin açıklaması bekleniyor. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...