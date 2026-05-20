Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu
20.05.2026 18:47
Anadolu Ajansı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası finalini yönetecek hakemi açıkladı.
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak olan finali yönetecek hakemi duyurdu.
Yapılan açıklamada karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı belirtildi.
Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ersan Duran'ın yapacağı ifade edilirken, müsabakanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.
Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki final 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.