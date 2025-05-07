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Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı

ile arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 63. Final müsabakasının biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar passo.com.tr adresinde yer alacak.

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