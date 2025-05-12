Türkiye Kupası finalinin hakemi açıklandı
Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor-Galatasaray finalinde düdük çalacak hakem belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor-Galatasaray finalini hakem Cihan Aydın yönetecek.
Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.
Final maçı 14 Mayıs Çarşamba saat 20.45'te yapılacak.
VAR HAKEMİ DE AÇIKLANDI
63. Türkiye Kupası Finali'nde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı.
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.
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