Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehir açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası final maçının şehrini açıkladı.



Türkiye Kupası'nın final maçı, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya Stadı'nda oynanacak.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Ziraat Türkiye Kupası 'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir.”

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI

5 Mayıs Salı / 20.30

Beşiktaş-Konyaspor

13 Mayıs Çarşamba / 20.30

Gençlerbirliği - Trabzonspor