Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum açıklandı

VAR sistemi uygulanacak ve yabancı VAR hakemi görev yapacak. Finalde yarı otomatik ofsayt sistemi de uygulanacak.

ZTK FİNALİ TRİBÜN DAĞILIMI KURA ÇEKİMİ TFF YOUTUBE'DAN YAYINLANACAK

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs tarihinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin organizasyon toplantısı 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 15:30'da Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda finalist kulüplerimiz ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Toplantıda Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalin tribün dağılımı için kura çekimi de yapılacak. Tribün dağılımı kura çekimi saat 16.00'da başlayacak ve TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.