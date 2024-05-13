Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum açıklandı

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli oldu.
Final maçı 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Konu hakkında konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ortak kararla Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik." dedi.
FİNALE YABANCI VAR HAKEMİ
Maçtan önce Türk bayrakları dağıtılacak ve konser düzenlenecek.
VAR sistemi uygulanacak ve yabancı VAR hakemi görev yapacak.
Finalde yarı otomatik ofsayt sistemi de uygulanacak.
ZTK FİNALİ TRİBÜN DAĞILIMI KURA ÇEKİMİ TFF YOUTUBE'DAN YAYINLANACAK
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs tarihinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin organizasyon toplantısı 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 15:30'da Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda finalist kulüplerimiz ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Toplantıda Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalin tribün dağılımı için kura çekimi de yapılacak. Tribün dağılımı kura çekimi saat 16.00'da başlayacak ve TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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