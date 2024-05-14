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Türkiye Kupası finalinin tribün dağılımı yapıldı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey tribünlerinde, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde yer alacak.

Türkiye Kupası finalinin tribün dağılımı yapıldı

ile arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinin tribün dağılımı yapıldı.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Final maçı 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki final maçının tribün dağılımı bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle gerçekleşti.

Siyah-beyazlı taraftarlar doğu ve kuzey tribününde yer alacak. Bordo-mavili taraftarlar ise batı ve güney tribününde takımlarına destek olacak.

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