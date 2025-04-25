Türkiye Kupası finalisti Avrupa'ya gidiyor mu? Ziraat Türkiye Kupası finalistleri nerede oynayacak?

Liglerde sezon sonuna kısa süre kaldı ve Avrupa yolcuları merak konusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor - Galatasaray arasında gerçekleşecek. Sarı kırmızılı ekip hali hazırda Şampiyonlar Ligi'ne adım atmış olduğundan gözler Trabzonspor'a çevrildi. İşte, detaylar...



ZTK FİNALİSTLERİ AVRUPA'YA GİDECEK Mİ?



Sarı kırmızılı ekip Lig'i ilk ikide tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynama hakkını garantiledi. Öte yandan Galatasaray'ın şampiyonluğu söz konusu olduğunda ise Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma fırsatı yakalayacak. Galatasaray'ın kupayı alması demek, Avrupa Ligi play-off şansının Süper Lig 3.'süne geçmesi anlamını taşıyor.



ZTK'da final oynayacak diğer takım olan Trabzonspor'un ise kupayı kazanması durumunda Avrupa Ligi'nde play-off şansı bulunuyor. Turda elense de bordo mavililer diğer sezon Konferans Ligi'nde top koşturacak.



Trabzonspor'un Avrupa'da mücadele etmek için ayrıca Süper Lig'de en az 5. sırada olması gerekiyor.

Avrupa'da müsabaka hakkı kazanan Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki durumu, Avrupa programını netleştirecek.