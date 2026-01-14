Türkiye Kupası maçı öncesi bir taraftar tribünden düştü

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor, evinde Galatasaray'ı konuk etti.

Fethiye'de oynanan müsabakaya iki takımın da taraftarı yoğun ilgi gösterirken, maçın başlamasına 5 dakika kala kale arkası tribününde bulunan Fethiyesporlu bir taraftar, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek tribünden aşağıya düştü.

Hızla sahaya giren sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan taraftarı ambulansla hastaneye kaldırdı. Taraftarın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.