Türkiye Kupası maçları ne zaman? (Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maç takvimi)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçları, gerçekleşen kura çekimi sonrasında belli oldu. Türkiye Kupası 5. eleme turuna Fenerbahçe'de dahil olurken, tüm takımların eşleşmeleri açıklandı.



TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?



Türkiye Kupası 5. eleme turunda toplam 32 takımın seri başı sistemine göre eşleştiği müsabakalar, tek maçlı eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında, 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turu eşleşmeleri şu şekilde:



Trabzonspor - Samsunspor



Fatih Karagümrük - Uşakspor



Ankaragücü - Tuzlaspor



Beşiktaş - Şanlıurfaspor



Giresunspor - Karacabey Belediyespor



Antalyaspor - Manisa FK



Fenerbahçe - İstanbulspor



Kasımpaşa - Ümraniyespor



Başakşehir - Göztepe



Kayserispor - Gençlerbirliği



Alanyaspor - Eyüpspor



Sivasspor - Esenler Erokspor



Gaziantep FK - Boluspor



Adana Demirspor - Çaykur Rizespor



Konyaspor - Bodrumspor



Galatasaray - Ankara Keçiörengücü