Türkiye Kupası maçları ne zaman? (Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maç takvimi)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçları, gerçekleşen kura çekimi sonrasında belli oldu. Türkiye Kupası 5. eleme turuna Fenerbahçe'de dahil olurken, tüm takımların eşleşmeleri açıklandı.
TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye Kupası 5. eleme turunda toplam 32 takımın seri başı sistemine göre eşleştiği müsabakalar, tek maçlı eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında, 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turu eşleşmeleri şu şekilde:
Trabzonspor - Samsunspor
Fatih Karagümrük - Uşakspor
Ankaragücü - Tuzlaspor
Beşiktaş - Şanlıurfaspor
Giresunspor - Karacabey Belediyespor
Antalyaspor - Manisa FK
Fenerbahçe - İstanbulspor
Kasımpaşa - Ümraniyespor
Başakşehir - Göztepe
Kayserispor - Gençlerbirliği
Alanyaspor - Eyüpspor
Sivasspor - Esenler Erokspor
Gaziantep FK - Boluspor
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Konyaspor - Bodrumspor
Galatasaray - Ankara Keçiörengücü