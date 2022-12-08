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Türkiye Kupası maçları ne zaman? (Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maç takvimi)

Türkiye Kupası maçları için tarih araştırmaları başladı. Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri, TFF tarafından yapılan kura çekimiyle birlikte belli oldu. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi gün oynanacak?

Türkiye Kupası maçları ne zaman? (Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maç takvimi)

'nda 5. eleme turu maçları, gerçekleşen kura çekimi sonrasında belli oldu. Türkiye Kupası 5. eleme turuna Fenerbahçe'de dahil olurken, tüm takımların eşleşmeleri açıklandı.

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası 5. eleme turunda toplam 32 takımın seri başı sistemine göre eşleştiği müsabakalar, tek maçlı eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında, 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası maçları ne zaman? (Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maç takvimi) - 1

TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turu eşleşmeleri şu şekilde:

Trabzonspor - Samsunspor

Fatih Karagümrük - Uşakspor

Ankaragücü - Tuzlaspor

Beşiktaş - Şanlıurfaspor

Giresunspor - Karacabey Belediyespor

Antalyaspor - Manisa FK

Fenerbahçe - İstanbulspor

Kasımpaşa - Ümraniyespor

Başakşehir - Göztepe

Kayserispor - Gençlerbirliği

Alanyaspor - Eyüpspor

Sivasspor - Esenler Erokspor

Gaziantep FK - Boluspor

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Konyaspor - Bodrumspor

Galatasaray - Ankara Keçiörengücü

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