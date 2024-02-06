Türkiye Kupası son 16 turu | Galatasaray, Bandırmaspor'u konuk edecek: Muhtemel 11

Galatasaray, üst üste 7'nci galibiyetin peşinde.



Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek.



Süper Lig'deki son 5 maçını kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, kupanın 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 4-1 ile geçmişti.



GALATASARAY'DA 4 EKSİK VAR



Sakatlıkları süren Abdülkerim Bardakçı, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira'nın yanı sıra, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier forma giyemeyecek.



Kupaya 3. turdan dahil olan Bandırmaspor ise sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestelspor, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ve Süper Lig'den Kasımpaşa'yı eledi.



Rams Park'ta saat 20.45'te başlayacak ve tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.

MUHTEMEL 11



Rotasyona gitmesi beklenen Okan Buruk'un takımını; Günay, Ali Turap, Nelsson, Kaan, Kazımcan, Ndombele, Berkan, Tete, Eyüp, Zaha ve Vinicius 11'iyle sahaya sürmesi bekleniyor.

